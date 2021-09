Die Black Metaller LIKTJERN wurden 1996 gegründet, meldeten sich aber erst 2009 mit einer EP kurzzeitig in der Öffentlichkeit. Die meiste Zeit agierten sie im Schatten, doch 2021 ist es endlich an der Zeit. Die norwegischen Black Metaller haben ihr Debütalbum fertig gestellt und jetzt den Titeltrack “I Ruiner” online veröffentlicht. “I Ruiner” erscheint am 09.10.2021 bei Folter Records. https://www.facebook.com/Liktjern