LETZTE INSTANZ :: Video zu “Mein Land” / Album VÖ am 16.02.

Einen Vorgeschmack auf das kommende LETZTE INSTANZ Album “Morgenland” gibt es nun in Form des neuen Tracks “Mein Land”.

Zeiten wie diese brauchen Bekenntnisse und Haltung. LETZTE INSTANZ haben mit “Mein Land” ein Video veröffentlicht, dass diesbezüglich keine Fragen offen lässt. Mitnichten haben wir es hier, wie der Titel vielleicht vermuten lässt, mit einer patriotischen Hymne auf die Heimat zu tun. Vielmehr ist “Mein Land” ein Klageruf, ein Aufschrei, ein eindringlicher Appell. Es gilt, sich den Flecken Erde auf dem wir mit unseren Familien, Freunden und auch Fremden gemeinsam in Frieden leben wollen, nicht nehmen zu lassen von Ewiggestrigen, von Kriegstreibern, Menschenfeinden und Gesellschaftsspaltern.

“Ich glaube ganz fest daran, dass es viele Menschen gibt, die “ihr Land” in jenem Sinne, wie es in dem Text des Liedes besungen wird, vermissen bzw. sich darum sorgen. Ganz gleich ob irgendwo in Deutschland, in Afrin oder in Istanbul, in Tel Aviv oder Gaza, in Warschau oder Budapest. Für all jene haben wir dieses Lied geschrieben”, so Sänger Holly Loose.

Auch wenn es in dem Lied fast resignativ heißt “der Frieden den ich meine, ist abgebrannt”, steht LETZTE INSTANZ als erfolgreiche Ost/West Band ganz besonders für Gemeinsamkeit, Liebe und Hoffnung. Und die Hoffnung, auch darauf, wieder friedlichere Zeiten erleben zu können, stirbt bekanntlich zuletzt. Dieses Credo versprüht auch das kommende Album “Morgenland”, welches am 16.02.2018 erscheint.