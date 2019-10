LEAVES’ EYES :: Neue Single “Serkland” aus kommender EP

Die Symphonic Metaller von LEAVES’ EYES präsentieren mit “Serkland” ihre neue Single. Wie schon das zuvor veröffentlichte “Night Of The Ravens” wird auch “Serkland” auf der am 22. November erscheinenden neuen 4-Track EP “Black Butterfly” zu finden sein. “Black Butterfly” kommt als limitierte CD und digital.

https://fanlink.to/Serkland

Ab dem 23. November startet dann bereits die “Female Metal Voices” Tour 2019 – mit LEAVES’ EYES als Headliner, u.a.:

23.11.19 Ingolstadt – Eventhalle-Westpark

03.12.19 Leipzig – Naumanns

04.12.19 Erfurt – From Hell

06.12.19 CH-Zürich – Hall Of Fame