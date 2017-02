KLABAUTAMANN :: Erste Infos zum kommenden Album

Die Bonner Progressive Black Metaller KLABAUTAMANN kündigen ihr neues Album an. Der Titel des Albums wird “Smaragd” lauten, erscheinen soll die Platte im Juni als CD und als digitale Version. Für die Aufnahmen wurden KLABAUTAMANN von diversen Namen unterstützt: so konnte man u.a. Anna Murphy (NUCLEUS TORN, ex-ELUVEITIE) für die Clean Vocals und die Drehleier gewinnen, Fredy Schnyder (ebenfalls NUCLEUS TORN) spielt auf “Smaragd” die Hammond-Orgel. Für den Mix und das Mastering ist – wie schon bei den KLABAUTAMANN-Alben “Our Journey Through The Woods” und “The Old Chamber” – ARMIN RAVE (u.a. Darkened Nocturn Slaughtercult, Grabnebelfürsten, Pavor) verantwortlich.

Erscheinen wird “Smaragd” auf dem bandeigenen Label Zeitgeister Music. Es wird nach “Our Journey Through The Woods” (2003), “Der Ort” (2005), “Merkur” (2009) und “The Old Chamber” (2011) das fünfte Album von KLABAUTAMANN sein.