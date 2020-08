KHEMMIS :: Doom Metaller mit Alice In Chains Cover ‘Down In A Hole’

Das in Colorado beheimatete Doom Metal-Quartett KHEMMIS hat die erste Single aus dem Album “Dirt [Redux]” veröffentlicht und wählte “Down In A Hole”, ursprünglich der vierte Titel auf dem 1992er Klassiker von Alice In Chains, zu dem Gitarrist und Sänger Ben Hutcherson sagt:

𝘐’𝘷𝘦 𝘭𝘰𝘷𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘣𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘪𝘯𝘤𝘦 𝘐 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘰𝘷𝘦𝘳𝘦𝘥 𝘨𝘳𝘶𝘯𝘨𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘩𝘢𝘳𝘥 𝘳𝘰𝘤𝘬 𝘪𝘯 𝘮𝘺 𝘦𝘢𝘳𝘭𝘺 𝘵𝘦𝘦𝘯𝘴. 𝘞𝘩𝘦𝘯 𝘸𝘦 𝘸𝘦𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘪𝘵𝘺 𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘮𝘺 𝘧𝘢𝘷𝘰𝘳𝘪𝘵𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘨 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘰𝘯𝘦 𝘰𝘧 𝘮𝘺 𝘧𝘢𝘷𝘰𝘳𝘪𝘵𝘦 𝘣𝘢𝘯𝘥𝘴, 𝘐 𝘤𝘩𝘦𝘤𝘬𝘦𝘥 𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘵𝘵𝘺 𝘣𝘪𝘨 𝘪𝘵𝘦𝘮 𝘰𝘧𝘧 𝘰𝘧 𝘮𝘺 𝘣𝘶𝘤𝘬𝘦𝘵 𝘭𝘪𝘴𝘵. 𝘐𝘵’𝘴 𝘢𝘯 𝘩𝘰𝘯𝘰𝘳 𝘵𝘰 𝘵𝘢𝘬𝘦 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘢 𝘱𝘰𝘸𝘦𝘳𝘧𝘶𝘭 𝘱𝘪𝘦𝘤𝘦 𝘰𝘧 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤 𝘢𝘯𝘥 𝘳𝘦𝘪𝘮𝘢𝘨𝘪𝘯𝘦 𝘪𝘵 𝘵𝘩𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘭𝘦𝘯𝘴 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘣𝘢𝘯𝘥. 𝘞𝘦 𝘬𝘯𝘦𝘸 𝘸𝘦 𝘸𝘢𝘯𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘺 𝘵𝘳𝘶𝘦 𝘵𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘴 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘨, 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘶𝘭𝘢𝘳𝘭𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘩𝘰𝘳𝘶𝘴, 𝘣𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘸𝘦 𝘢𝘭𝘴𝘰 𝘯𝘦𝘦𝘥𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘮𝘢𝘬𝘦 𝘪𝘵 𝘰𝘶𝘳 𝘰𝘸𝘯. 𝘈𝘭𝘪𝘤𝘦 𝘪𝘯 𝘊𝘩𝘢𝘪𝘯𝘴 𝘩𝘢𝘴 𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘰𝘯𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘣𝘢𝘯𝘥𝘴 𝘪𝘯 𝘮𝘺 𝘭𝘪𝘧𝘦. 𝘛𝘩𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘵𝘩𝘦𝘺’𝘳𝘦 (𝘶𝘯𝘥𝘦𝘳𝘴𝘵𝘢𝘯𝘥𝘢𝘣𝘭𝘺) 𝘢𝘴𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘚𝘦𝘢𝘵𝘵𝘭𝘦 𝘨𝘳𝘶𝘯𝘨𝘦 𝘴𝘤𝘦𝘯𝘦, 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤 𝘤𝘢𝘳𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘢 𝘷𝘪𝘴𝘤𝘦𝘳𝘢𝘭 𝘩𝘦𝘧𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵, 𝘧𝘰𝘳 𝘮𝘦, 𝘸𝘢𝘴𝘯’𝘵 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘣𝘢𝘯𝘥𝘴 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥. ‘𝘋𝘪𝘳𝘵’ 𝘸𝘢𝘴, 𝘢𝘯𝘥 𝘳𝘦𝘮𝘢𝘪𝘯𝘴, 𝘢 𝘭𝘢𝘯𝘥𝘮𝘢𝘳𝘬 𝘢𝘭𝘣𝘶𝘮 𝘰𝘧 𝘣𝘭𝘦𝘢𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴 𝘱𝘢𝘪𝘳𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘪𝘯𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘨𝘸𝘳𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨, 𝘢𝘯𝘥 “𝘋𝘰𝘸𝘯 𝘪𝘯 𝘢 𝘏𝘰𝘭𝘦” 𝘸𝘢𝘴 𝘰𝘯𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘴𝘰𝘯𝘨𝘴 𝘐 𝘭𝘦𝘢𝘳𝘯𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘱𝘭𝘢𝘺 𝘰𝘯 𝘮𝘺 𝘥𝘢𝘥’𝘴 𝘰𝘭𝘥 𝘛𝘢𝘬𝘢𝘮𝘪𝘯𝘦 𝘢𝘤𝘰𝘶𝘴𝘵𝘪𝘤 𝘨𝘶𝘪𝘵𝘢𝘳 𝘣𝘢𝘤𝘬 𝘪𝘯 ’98 𝘰𝘳 ’99. 𝘛𝘩𝘦 𝘧𝘢𝘤𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘢 𝘴𝘰𝘯𝘨 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘸𝘰𝘳𝘬𝘴 𝘢𝘴 𝘸𝘦𝘭𝘭, 𝘪𝘧 𝘯𝘰𝘵 𝘣𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳, 𝘰𝘯 𝘢𝘯 𝘢𝘤𝘰𝘶𝘴𝘵𝘪𝘤 𝘨𝘶𝘪𝘵𝘢𝘳 𝘢𝘴 𝘰𝘯 𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘵𝘦𝘥 𝘦𝘭𝘦𝘤𝘵𝘳𝘪𝘤 𝘨𝘶𝘪𝘵𝘢𝘳 𝘪𝘴 𝘢 𝘵𝘦𝘴𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘰𝘸𝘦𝘳 𝘰𝘧 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘰𝘴𝘦 𝘧𝘰𝘶𝘳 𝘨𝘶𝘺𝘴 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘰𝘨𝘦𝘵𝘩𝘦𝘳.