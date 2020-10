KAUNIS KUOLEMATON :: 2. Vorbote zum 3. Album im November

Die finnischen Melancholic Doomsters KAUNIS KUOLEMATON, welche erst kürzlich einen Deal bei Noble Demon unterzeichneten, haben die zweite Single aus ihrem kommenden, dritten Album veröffentlicht, welches am 27. November das Licht der Welt erblicken wird. “Syttyköön Toinen Aurinko”, dessen Texte vollständig auf Finnisch sind, wurde in den DeepNoise Studios, Finnland, aufgenommen (Bloodred Hourglass, Wolfheart, Dawn Of Solace, To/Die/For), während das Cover-Artwork von Niko Anttila (Wolfheart, Sabaton) stammt. www.facebook.com/kauniskuolematon / https://fb.me/nobledemonrecords

9 Titel voller melancholischer Dunkelheit, apokalyptisch und destruktiv, Melodien, die ebenso beflügelnd wie depressiv sind – Auf ihrem kommenden Album nimmt die Band aus Hamina, Finnland, den Hörer mit auf eine intensive Reise hochkarätigster Metal-Melancholie!

“Unsere zweite Single enthält majestätische Melodien mit gewaltigen Riffs, und das alles in fünf Minuten. Das Lied wurde von unserem Gitarristen komponiert, als wir mit den Aufnahmen zu unserem dritten Album begannen. Der Trauerzug trägt den Sarg an seinen letzten Platz. Das Leben in der Form, wie wir es früher kannten, ist beendet. Die Erde nimmt zurück, was für diese kurze Reise geliehen wurde und erteilt uns eine wichtige Lektion. Die Bilder im Kopf werden nun zur Musik.” kommentiert die Band.