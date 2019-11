Das österreichische Ein-Mann Projekt KARG (by J.J. of HARAKIRI FOR THE SKY) veröffentlicht am 7. Februar das neue Album “Traktat” bei AOP Records veröffentlicht. Einen neuen Song “Irgendjemand wartet immer” kann man nun anhören. https://de-de.facebook.com/kargband

07/02/2020 – Oberhausen – Helvete

08/02/2020 – Erfurt – From Hell

09/02/2020 – Hamburg – Bambi Galore

10/02/2020 – Berlin – Nuke Club

11/02/2020 – Nürnberg – Golden Nugget