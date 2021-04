JORDFÄST :: Single zum neuen Album

Die schwedischen Black Metaller JORDFÄST enthüllen die neue Single “Hädanförd” als Edit. Die Single stammt aus dem kommenden Debütalbum “Hädanefter”, das am 7. Mai bei Nordvis erscheinen wird. “Hädanefter” beinhaltet zwei TRacks mit einer Gesamtspielzeit von 33 Minuten.

http://nordvis.com/en/jordfast-a-41 / http://www.facebook.com/jordfastband / http://jordfast.bandcamp.com

As the first single, we have selected a chapter from the second song, “Hädanförd”. It is an elaborate tale of witchcraft, where a community desperately trying to rid the land of all incarnations of the Devil come to realise that, by doing so, they’ve been carrying out his work all along.

JORDFÄST ist ein schwedisches Duo, das sich zusammengetan hat, um ihre jeweiligen Talente zu kombinieren und eine fesselnde und theatralische Black Metal-Reise zu kreieren. Die eisigen Melodien und atmosphärischen Klanglandschaften sind eine Hommage an ihr musikalisches und angestammtes Erbe und bieten ein tiefgreifendes Hörerlebnis. Das gesamte Material wurde komponiert und akribisch arrangiert, um den Geschichten, die durch die Erzählung entstehen, emotionale Tiefe zu verleihen.