Die russische Gothic Doom Metal Band INNER MISSING hat ihr neuntes Studioalbum “Dead Language” veröffentlicht. Die Band hat auch ein neues Musikvideo zum Titeltrack veröffentlicht.

Sigmund comments:

“No one would argue that poetry is a dead language today and music is going to share its fate sooner or later. This album is an allegorical requiem to all forms of art that are already gone and to all forms of art that will be gone in the future.”