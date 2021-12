Die russische Gothic Doom Metal Band INNER MISSING hat ihre erste Single “The Quest” aus dem kommenden neunten Studioalbum “Dead Language” veröffentlicht, das am 25. Februar 2022 über Inverse Records erscheinen soll. https://innermissing.bandcamp.com

Sigmund comments: “Aleister Crowley is one of the most iconic figures in Gothic culture and definitely the most misunderstood one ever. This is an attempt to rethink his poetry and reimagine his myth – no more, no less.”