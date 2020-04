Das aktuelle IN SANITY Album “Welcome To The Show” steht seit Ende letzten Jahres in den Läden. Jetzt veröffentlichen die deutschen Melodic Deather mit “Blood And Clay” einen weiteren Song, auf welchem sich Sami Yli-Sirniö, seines Zeichens Gitarrist bei Kreator, als Gastmusiker die Ehre gibt.

