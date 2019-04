HOLLYWOOD VAMPIRES :: Alice Cooper, Johnny Depp und Joe Perry mit neuem Album

Die HOLLYWOOD VAMPIRES, Joe Perry, Johnny Depp und Alice Cooper, veröffentlichen am 21.06. bei earMUSIC ihr zweites Album. Anders als ihr Debütalbum (2015), beinhaltet “Rise” vor allem selbst verfasstes Material, das von der Band geschrieben wurde. Des Weiteren, der ursprünglichen Mission der Vampires folgend, beeinhaltet das Album drei Cover-Songs, die von Musikern geschrieben wurden, die viel zu jung gestorben sind: eine intensive, intime Version von David Bowies “Heroes”, wunderschön interpretiert von Johnny Depp, “People Who Died” von der Jim Caroll Band und Johnny Thunders “You Can’t Put Your Arms Around A Memory”, gesungen von Joe Perry. Wilde Rocksongs wie “The Boogieman Surprise” und “Who’s Laughing Now”, die erste Singleauskopplung des Albums, fangen die natürlich rohe und feierliche Haltung der Hollywood Vampires, die auch auf ihren Konzerten zu spüren ist, perfekt ein. Auch zeigt das Album die Bandbreite der Band, von “We Gotta Rise” – einem ironisch angehauchten Song ganz in der Tradition von Alices “Elected” – bis hin zu dem psychedelisch-gotischem Epos “Mr. Spider”.

“‘Rise‘ ist nicht nur eine komplett andere Spezies als das erste Vampires Album, aber es ist besonderer, als alles, das ich vorher gemacht habe. Dieses Projekt bin ich ganz anders angegangen, als normalerweise. Jeder von uns; Joe, Johnny, Tommy und ich haben an den Songs geschrieben. Was aber anders ist ist, dass ich nicht versucht habe die Songs mehr nach Alice klingen zu lassen. Weil jeder von uns andere Einflüsse hat, ist der Sound sehr cool. I denke, dass wir mit diesem Album etablieren was der Vampires Sound wirklich ist, während es beim ersten Album darum ging den Hut vor unseren gefallenen Rock’n’Roll-Brüdern zu ziehen.“ – Alice Cooper

Produziert von Tommy Henriksen und den Hollywood Vampires, erscheint “Rise” in verschiedenen Konfigurationen.

Hollywood Vampires – “Rise”

VÖ: 21.06.2019

Label: earMUSIC / Edel Germany GmbH

Konfigurationen:

CD Digipak,

2LP+Download,

Limited Box Set,

2LP Coloured Vinyl,

2LP Glow-In-The-Dark Vinyl

und Digital.