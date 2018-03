HÖRSPIEL “Morgan & Bailey (13) – Töte deinen Nächsten” (Krimi)

Morgan & Bailey

“(13) Töte deinen Nächsten”

(Krimi)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 09.03.18

Label: Contendo Media

Klappentext:

Mit Schirm, Charme und Gottes Segen lösen der katholische Pfarrer Charles Morgan und die evangelische Pastorin Rose Bailey im beschaulichen Städtchen Heaven’s Bridge an der Küste Neuenglands spannende Fälle.

Ein Krimi-Dinner auf einer abgelegenen Insel klingt nach der richtigen Abwechslung für Pfarrer Morgan und Pastorin Bailey. Doch bereits am ersten Abend wird aus dem Spiel bittere Realität. Ein Mitglied der illustren Gesellschaft wurde ermordet – und der Täter muss sich unter den Anwesenden befinden! Durch einen Sturm von der Außenwelt abgeschnitten, gehen die Schnüffler aus Heaven´s Bridge ein weiteres Mal auf Mörderjagd.

Herrlich klassisch und modern zugleich, steht „Morgan & Bailey“ ganz in der Tradition der beliebten britischen Krimiklassiker. Interessante Charaktere, rätselhafte Mordfälle und mittendrin ein charmantes Ermittler-Duo mit ganz eigenen Methoden. Lassen Sie sich fesseln vom nostalgischen Charme, bekannten und beliebten Synchronstimmen, orchestralem Soundtrack und realistischen Sounds. Ein einmaliges Hörspiel-Erlebnis in seiner schönsten Form!

Sprecher:

Charles Morgan – Joachim Tennstedt · Rose Bailey – Ulrike Möckel · Dr. Ruben – Wolfgang Bahro · Sylvia Gibbons – Karin Lieneweg · Lawrence Peyton – Peter Flechtner · Helen Reed – Nana Spier · Nelson Humphrey – Michael Bideller · Keith Mahoney – Werner Wilkening · Beverly Wright – Dagmar Bittner · Kapitän Phog – Bert Franzke

Buch: Markus Topf · Idee, Konzept, Regie: Christoph Piasecki · Musik: Alexander Schiborr, Michael Donner, Konrad Dornfels · Sounddesign: Andy Muhlack · Vertrieb: Contendo Media GmbH

Eine echte Mörderparty

In der Filmgeschichte gibt es für ähnliche Szenarien unzählige Vorbilder. Vor allem im guten alten Schwarz Weiß Krimi gibt es genügend sensationelle Film-Zeugnisse, in denen der Zuschauer miterleben darf wie in einer recht eingeschränkten Umgebung ein Mörder nach und nach die anderen dezimiert und von Minute zu Minute die Rolle des Verdächtigen an jemand anderen weiter gegeben wird. Genau dies ist auch hier der Fall und ironischer Weise trifft es bei “Töte deinen Nächsten” einen Krimiclub, doch dieses Mal wird aus Spiel bitterer und tödlicher Ernst!

Die Umsetzung ist absolut hochklassig. Spannend, amüsant, charmant und dieser typische Witz den die beiden Hobbyermittler auch diesen Fall verleihen, machen diese 13 Episode dieser Hörspielreihe zu einem echten bisherigen Highlight. Zu jeder Zeit kann man die Hommage an die alten Helden des Krimis spüren und auch die Sprecher bieten wieder einmal eine tolle Leistung an. Nach meinem Gefühl steigert sich diese Serien von Folge zu Folge immer mehr und ist zurecht sehr beliebt bei allen Hörspiel und Krimi Fans geworden! Weiter so liebe Macher aus dem Hause Contendo! (michi)