HÖRSPIEL “Mord In Serie (28) – Kaltblütig” (Thriller)

Mord In Serie



“(28) Kaltblütig”

(Thriller)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 09.06.17

Label: Contendo Media

Inhaltsangabe:

Kriminalpsychologin Paula Schellenberg bekommt es mit einem besonders verstörenden Fall zu tun. Auf einem Campingplatz an der polnischen Grenze wurde eine ganze Familie von einem brutalen Mörder ausgelöscht. Einzig die Tochter Luise hat das Massaker überlebt. Was ist in jener Nacht geschehen? Luises Erinnerungen sind nur bruchstückhaft und den Ermittlern keine große Hilfe. Paula Schellenberg begibt sich daher auf eigene Spurensuche und wird mit menschlichen Abgründen konfrontiert, die auch

sie selbst bis ans Limit bringen…

Sprecher:

Paula Schellenberg: Ulrike Stürzbecher

Luise Kunhardt: Gabrielle Pietermann

Gerhard Bausch: Bodo Wolf

Janusz Wilczek: Rainer Fritzsche

Henryk Urbanski: Torsten Sense

Mario Adler: Sven Plate

Karl Uwe Neumeyer: Hennes Bender

Gertrud Neumeyer: Alexandra Lange

Polizistin: Gabriele Libbach

Pfleger: Christian Zeiger

Svenja Kunhardt: Ulrike Möckel

Frau Schuster: Luise Lunow

Passagiere: Karin Lieneweg, Christoph Piasecki, Erik Albrodt

Durchsage: Sven Kläschen

Abspann: Martin Sabel

Buch: Markus Topf & Dominik Ahrens

Idee, Konzept & Regie: Christoph Piasecki

Sounddesign: Erik Albrodt

Musik: Konrad Dornfels

Produktion: (C) Contendo Media GmbH

Erschütternd

Mit der 28. Episode von “Mord In Serie” sorgt Contendo Media für sehr sehr spannende und erschütternde Hörspielmomente. “Kaltblütig” gehört für mich zu einer der Folgen, die schon nach dem ersten Hördurchlauf einen intensiven bleibenden Eindruck hinterlassen haben.

Die Geschichte mit der überlebenden Tochter eines Gewaltverbrechens, bei dem die gesamte restliche Familie niedergeschlachtet wurde, ist von der Grundidee schon sehr grauenhaft. Besonders gut gefällt mir die bedrückende Art und Weise wie Luise Kunhardt (Gabrielle Pietermann) die grauenhaften Geschehnisse erzählt. In ihrer gebrochenen und ängstlichen Stimme sorgt sie für einige schauerhafte Momente die innerhalb dieses Hörspiels für eindrucksvolle Höhepunkte sorgen.

Natürlich ist dann wieder nichts so wie man zu glauben meint, viele Twists sorgen für Wendungen und Überraschungen in der Story. Aber das sind eben die Zutaten die man in einem Hörspiel braucht um auf einer Zeit von knapp 80 Minuten die Spannung auf dem Siedepunkt zu halten. Dies gelingt bei dieser Folge eindrucksvoll, ein Lob an die Regie. Die Sprecher und die Soundeffekte sind abermals sensationell. Allen voran überzeugt Gabrielle Pietermann als verängstige Tochter, die dann aber auch in anderen Gemütslagen kontrastreiche Emotionen verbreiten kann.

Sehr gute Episode dieser Erfolgsserie. Mehr gibt es hier nicht zu sagen, außer dass “Kaltblütig” Pflicht sein sollte wenn man auf Spannung und Thrill steht. (michi)