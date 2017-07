HÖRSPIEL “Insel Krimi – Borkum sehen und sterben” (Krimi)

Insel-Krimi



“(2) Borkum sehen und sterben”

(Krimi)

Wertung: Gut

VÖ:

Label: Contendo Media

Inhaltsangabe:

Auf der ostfriesischen Insel Borkum findet ein Kleinkunstfestival statt, zu dem Kommissar Brekewoldt auch die befreundete Kinderärztin Nele Röwekamp einlädt. Aus dem entspannten Wochenende wird jedoch nichts. Bereits am nächsten Morgen wird im Watt eine Leiche entdeckt. Nele und der Kommissar ermitteln gemeinsam und müssen feststellen, dass für die Tat gleich eine ganze Reihe Verdächtiger infrage kommt.

Sprecher:

Dr. Nele Röwekamp – Daniela Bette-Koch · Arne Brekewoldt – Markus Pfeiffer ·

Kai Hempel – Hennes Bender · Pia Kruse – Katharina von Keller · Ole Hansen – Matthias Marschalt ·

Britta Sesemann – Rita Engelmann · Silke Pieper – Dagmar Dreke · Nick Ernst – Torsten Sense ·

Manfred Holzhausen – Joachim Tennstedt · Fans – Jürgen Holdorf, Erik Albrodt,

Max von der Groeben, Patrick Mölleken

Buch: Markus Topf & Timo Reuber

Idee, Konzept, Produzent & Regie: Christoph Piasecki

Musik: Alexander Schiborr, Konrad Dornfels

Sounddesign: Erik Albrodt

Vertrieb: Contendo Media GmbH

Nicht lustig…

…was da auf Borkum passiert. Und das obwohl vor Ort ein Kleinkunstfestival mit vielen Comedians stattfindet. Der zweite Teil der neuen Hörspielreiehe “Insel Krimi” führt uns auf die Insel Borkum und wieder liegt es an Kommissar Brekewoldt und Kinderärztin Nele Röwekamp einem Serientäter auf die Spur zu kommen der inmitten dieses Festivals eine mörderische Spur hinterlässt. Wie schon bei dem ersten Teil überzeugt dieses Hörspiel mit viel Witz und Charme. Die kurzweilige Geschichte ist dabei spannend erzählt und der Zuhörer kann teilhaben an der Suche nach dem Täter.

Das Hörspiel ist mit hochklassigen Sprechern besetzt und hat ebenso sehr gute Soundeffekte zu bieten, was die Story sehr authentisch und realistisch erscheinen lässt. Die beiden Hauptakteure ergänzen sich dabei in Perfektion, sowohl in der Tätersuche als auch als spürbar sympathische Freunde. Wie sie sich in diesem Falle schlagen bleibt hier nicht weiter verraten um der Spannung nichts vorweg zu nehmen.

Für jeden Hörspielfreund ist diese kleine Krimigeschichte eine wahre Freude. Tolle Serie, die in jeder Sekunde Spaß bereitet. Sollte man also unbedingt gehört haben! (michi)