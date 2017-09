HÖRSPIEL “Gespenster-Krimi (14) – Schattenschrei” (Horror)

Gespenster-Krimi



“(14) Schattenschrei”

(Horror)

Wertung: Gut

VÖ: 08.09.17

Label: Contendo Media

Klappentext:

Kurz nach einer vergeblichen Not-Operation wird die Ärztin Jade Glover von einer unheimlichen Präsenz verfolgt, die nicht fassbar und dennoch überall zu sein scheint. Um dem schleichenden Grauen zu entgehen, nimmt Jade die Einladung ihrer Mutter an und fährt zu dem einsam gelegenen Haus am See. Dies ist jedoch erst der Auftakt zu einem Schrecken, der Jade mit ihren verdrängten Ängsten konfrontiert und vor nichts und niemandem Halt macht…

Buch: Markus Duschek

Idee, Konzept & Regie: Christoph Piasecki, Patrick Holtheuer

Schnitt: Patrick Holtheuer

Sounddesign: Erik Albrodt

Musik: Konrad Dornfels

Cover & Design: Kito Sandberg

Produktion: (C) Contendo Media GmbH

Grüße aus dem Jenseits

Dieses Hörspiel beginnt mit einem Paukenschlag, denn wir werden gleich in der ersten Szene Zeuge wie die Ärztin Jade in der Notaufnahme ein grauenhaft verunstaltetes Opfer auf den OP Tisch bekommt. Anhand der Beschreibungen und der Geräusche ist dies schon einmal ein sehr intensiver Beginn dieser 14. Episode von “Gespenster Krimi”. Als wäre dieses Erlebnis nicht grauenhaft genug beginnt Jade nun auch noch Stimmen einer unheimlichen Präsenz zu empfangen, die sie in das alte Seehaus ihrer Mutter führt wo der Schrecken erst richtig anfängt.

Ein Hörspiel, bei dem man lange im Dunkeln tappt hinsichtlich des finalen Ausganges. Somit ist für jede Menge Spannung gesorgt, was diesen 14 Teil dieser Horror Reihe wieder einmal sehr positiv dastehen lässt. Besonders den unglaublich guten Sprechern ist diese Einschätzung zu verdanken, die jederzeit authentisch agieren und dadurch eine glaubhafte Szenerie entstehen lassen. Aber auch die Soundeffekte sitzen sehr gut, was eine sehr dichte Stimmung erzeugt.

Wer auf gute Horrorgeschichten steht, kommt hier nicht drumherum. Wieder einmal können die Leute von Contendo Media ein überzeugendes Hörspiel abliefern und schon heute eine große Vorfreude entfachen für die kommenden Geschichten dieser Reihe. (michi)