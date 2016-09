HÖRSPIEL “Gespenster Krimi 10 – Die Rückkehr der Blutbestie” (Horror)

Gespenster Krimi

“(10) Die Rückkehr der Blutbestie”

(Horror)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 23.09.16

Label: Contendo Media GmbH / Audionarchie

Webseite: www.gespensterkrimi.de

Inhaltsangabe:

Die Blutbestie ist tot! Ihr Körper wird im Museum ausgestellt und soll die große Touristenattraktion von Holsworthy werden. Der Wissenschaftler O’Mara hat jedoch gänzlich andere Pläne und bringt das leblose Monster gewaltsam an sich. Für die Rückkehr Steve Durys muss Blut fließen…viel Blut. Bald legt sich Angst über das kleine Städtchen. Werden Dave Donovan und Alice Flack das anscheinend unverwundbare Ungeheuer vernichten können?

Sprecher:

Dave Donovan: Mark Bremer

Alice Flack Merete: Brettschneider

Blutbestie: Martin Sabel

Leslie O’Mara: Wolf Frass

Tony Young: Daniel Welbat

Prudence: Julia Fölster

Ralph Russel: Gerrit Klein

Bob Fencel: Bernd Stephan

Barbara: Anita Hopt

Mr. Smith: Robin Brosch

Mr. Finch: Joachim Tennstedt

Pater Antonius: Kai Henrik Möller

Franklin Foreman: Jürgen Holdorf

Mutter: Kerstin Draeger

Polizisten: Martin Schulte, Robert Missler

Buch: Markus Duschek, nach dem gleichnamigen Roman von A. F. Morland

Idee, Konzept & Regie: Christoph Piasecki, Patrick Holtheuer

Schnitt: Patrick Holtheuer

Sounddesign & Musik: Andy Muhlack

Zusätzliche Musik: Konrad Dornfels

Cover & Design: Kito Sandberg

Produktion: Contendo Media GmbH

Angst und Schrecken nach A. F. Morland

Da ist sie wieder, die Blutbestie. Bereits in der achten Folge von “Gespenster Krimi” hatten wir es mit dieser ausgesprochen blutrünstigen Kreatur zu tun. Zum Ende besiegte man diese und sie versank im Moor. “Die Rückkehr der Blutbestie” knüpft an diese Geschichte an. Man hat als Touristenattraktion die Blutbestie aus dem Sumpf geborgen, doch da wäre noch ein Wissenschaftler, der ganz andere Pläne mit der Kreatur vor hat. Nämlich die Wiedererweckung,…

Was das zu Folge hat kann man sich wohl denken, denn unter Kontrolle kann man dieses Monster nicht halten. So bringt das Hörspiel eine Serie von brutalen und blutigen Morden und markerschütternden Horror mit sich, welches durch die sehr realistisch klingenden Soundeffekte sehr intensiv erscheint. Grandios erklingen die Schmatz- und Schlürfgeräusche wenn die Kreatur sich mal wieder am Körper eines Opfers vergeht.

Generell ist die Soundkulisse wieder sehr stark und auch die Sprecher lassen das Geschehen der Geschichte sehr plastisch erscheinen. Die etwa 60 Minuten Spielzeit vergehen so wie im Fluge, die Spannung ist zu jeder Minute spürbar. Diese Folge schießt sich also nahtlos an die bisher schon veröffentlichten Episoden dieser Hörspielreihe an. Für Freunde des gepflegten Horrorhörspiels führt um diese Serie kein Weg herum. (michi)