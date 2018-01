HÖRSPIEL “ContamiNationZ (5) Exitus” (Zombie Horror)

ContamiNationZ



“(5) Exitus”

(Zombie Horror)

Wertung: Gut

VÖ: 01.12.17

Produktion: Contendo Media / Pandoras Play

Klappentext:

Jan und Fee werden gejagt, ohne zu wissen, warum. Wem können sie überhaupt noch trauen? Unterdessen ist Lukas gezwungen, eine schicksalhafte Entscheidung zu treffen, die ihn und seine Familie in höchste Gefahr bringen kann. Als schließlich die schreckliche Wahrheit ans Licht kommt, bricht zwischen den Überlebenden ein letzter Kampf um Leben und Tod aus.

Buch & Regie: Dane Rahlmeyer

Sounddesign & Musik: Marcel Schweder

Cover-Design: Kito Sandberg

Sprecher: Erzählerin: Elga Schütz; Jan: René Dawn-Claude; Nastja: Nientje Schwabe; Keller: Horst Kurth; Fee: Charlotte Uhlig,…

Wer ist hier der Feind,…

diese Frage stellt man sich in vielen Zombie Filmen oder Serien. Irgendwann sind die Themen rund um die Zombies mehr oder weniger zu Ende erzählt und die Serienschreiber kommen in die Situation einer längeren Geschichte thematisch Würze zu verschaffen. Ebenso wie eben jene namhaften Filme / und Serien-Zombiegeschichten sind wir auch bei der Hörspielreihe “ContamiNationZ” angelangt, denn es sind nicht mehr nur die Untoten, die den Überlebenen Jan und Fee nach dem Leben trachten bzw. eine ungewisse Zukunft bereiten. Vielmehr sind es unterschiedliche Gruppierungen von Menschen die im Finale dieser fünfteiligen Reihe die größten Konfrontationen bieten.

Die Sprecher und die Effekte des Hörspiels sind erstklassig umgesetzt, diese Qualität zieht sich bereits durch die gesamten Folgen. Die Spannung bleibt bis in die letzten Minuten erhalten. In Gänze kann man diese Gesamtgeschichte als durchgängig gelungen bezeichnen wobei mir insbesondere die Startepisode am besten gefallen hat. Das Projekt läßt sich als absolut gelungen bezeichnen mit viel Spannung und einer interessanten Geschichte. Die Zukunftsperspektive der der Hauptcharaktere bleibt aber auch mit dem Ende der Erzählung offen sodass sich jeder persönlich alles Weitere selber ausmalen kann. Es ist aber gut, dass man einen Abschluss hier vollzogen hat, denn nichts wäre schlimmer gewesen wie orientierungs- und planlos zu Enden wie dies leider die wohl derzeit bekannteste TV-Zombie Serie zeigt. (michi)