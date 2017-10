HÖRSPIEL “ContamiNationZ (2) Gejagt” (Zombie Horror)

ContamiNationZ



“(2) Gejagt”

(Zombie Horror

Wertung: Empfehlung

VÖ: 22.09.17

Produktion: Contendo Media / Pandoras Play

Klappentext:

Das Dorf der Überlebenden war gefallen. Gnadenlos gejagt, hetzen Anna und Jan durch den Wald, das Grauen an ihre Fersen geheftet. Verzweifelt muss Jan mit ansehen, wie seine infizierte Freundin immer schwächer wird. Als seine Hoffnung auf Rettung vergebens scheint, stellt sich unerwartet Hilfe ein. Doch kann er den Fremden trauen? Der Wettlauf mit dem Tod hat begonnen.

Darsteller:

Erzählerin: Elga Schütz; Jan: René Dawn-Claude; Anna: Katja König; Nastja: Nientje Schwabe; Keller: Horst Kurth; Fee: Charlotte Uhlig; Michael: Bruno Beeke; Lisa: Karen Schulz-Vobach; Marko: Stephan Globisch

Buch & Regie: Dane Rahlmeyer

Sounddesign & Musik: Marcel Schweder

Cover & Design: Kito Sandberg

Produktion: Contendo Media GmbH, Pandoras Play

Gnadenloser Überlebenskampf

Jahrelang haben die Bewohner der Stadt im Harz überlebt ohne groß in Konflikte mit den Zombies zu haben. Doch die mächtige Invasion der Untoten hat alles zerstört und nur Jan und seine Freunden Anna haben überlebt. Doch Anna wurde gebissen und nun suchen sie Zuflucht in einem Schutzbunker den man vorsorglich angelegt hat. Doch Anna geht es von Minute zu Minute schlechter. Auf einmal tauchen andere Menschen auf und machen Hoffnung auf rettende Medikamente,…

Nahtlos geht die Geschichte an der Stelle weiter, wo die erste Episode endete. Doch diese Folge ist geprägt von Verlusttrauer und dem verzweifelten Kampf um das Überleben von Anna, die durch einen Biss infiziert wurde. Das Überleben hängt an einem seidenen Faden und so bleibt Jan nichts weiter übrig als drei weiteren Fremden zu vertrauen, die von der angeblichen Insel mit der Überlebenen-Kolonie kommen.

Auch diese Folge ist sehr spannend und sehr glaubwürdig von den Sprechern gespielt. Sehr gut sind die sehr detaillierten Beschreibungen der Erzählerin, die sehr viel zur dunklen Stimmung beiträgt. So kann man eine Filmreife Geschichte hören, die jedem Freund von Zombiegeschichten viel Horror Freuden bereiten wird. Diese konsequente Fortsetzung mach Lust auf mehr und so steigt umgehend die Spannung wie es in dieser Endzeit Geschichte weitergeht und ob die Menschheit die Chance bekommt zu überleben. (michi)