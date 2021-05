Die deutsche Melodic Death Metal Band HIRAES um die früheren DAWN OF DISEASE Mitglieder (Lukas Kerk, Oliver Kirchner, Christian Wösten and Mathias Blässe) und Sängerin Britta Görtz (CRITICAL MESS, Ex-CRIPPER) wird am 25. Juni 2021 über Napalm Records ihr Debüt “Solitary” auf die Massen loslassen. Zum Titeltrack haben sie nun ein neues Video veröffentlicht, das laut Band einen ihrer schnelleren Tracks vom Album zeigt. https://www.facebook.com/hiraes.official/