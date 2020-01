HEXVESSEL :: Die erste Single ‘Demian’ aus dem neuen Album

Die psychedelischen Wald-Folk-Rocker Hexvessel kehren zu Svart Records zurück und veröffentlichen ihr neues Album ‘Kindred’ am 17. April. Das Cover Artwork stammt von den renommierten Künstlern Thomas Hooper und Richey Beckett.

Die erste Single “Demian”, eine okkulte Blues Nummer mit Western-noir Gitarren ist ein Lobgesang auf Herman Hesse, in dem es darum geht, das Unterbewusstsein zu öffnen, um unser menschliches Potential auszuschöpfen. Singer/Songwriter Mat McNerney: “Demian” is in a sense the true message in everything we do with Hexvessel. “It’s about finding the sense of holiness within and discovering the magic in the universe, which is within us all. It’s about breaking on through to the other side.”

Mit ihrem fünften Album ‘Kindred’ kehren Hexvessel zu Svart Records zurück, wo sie vor zehn Jahren ihr Debütalbum ‘Dawnbreaker’ veröffentlicht haben. Hexvessel wurde 2009 vom englisch-irischen Singer/Songwriter Mat McNerney gegründet, nachdem er nach Finnland gezogen war. Der hochgeschätzte und talentierte McNerney ist außerdem bekannt für seine Band Grave Pleasures (ehemals Beastmilk) und seine Mitarbeit bei The Deathtrip, als Gast bei Carpenter Brut und Me & That Man und seine frühere Arbeit in den norwegischen Black Metal Bands Code & Dødheimsgard. Die Musik von Hexvessel ist dabei definitiv McNerneys mutigste, ehrlichste und am schwersten einzuordnende Arbeit. Hexvessel gewannen bisher zwei finnische Emma Awards und wurden für zwei Metal Hammer Awards und drei Prog Magazine Awards nominiert.

Hexvessel supporting Twin Temple:

01.02. Hamburg, Bahnhof St Pauli

10.02. Berlin, Bi Nuu

11.02. München, Backstage

14.02. Cologne, MTC

16.02. Wacken, Wacken Winter Nights