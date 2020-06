HERBSTSCHATTEN :: Hamburger Post-Black-Metaller mit neuer Single

Vor einigen Wochen haben die Hamburger Post-Black-Metaller HERBSTSCHATTEN ihr neues Album “Abschaum” angekündigt. Jetzt gibt es die erste Single-Auskopplung in Form eines Lyric-Videos zu “Der Kutscher”. “Abschaumm” wird am 02.10.2020 via Boersma-Records veröffentlicht. facebook.com/Herbstschatten/

“‘Der Kutscher’ erzählt die Geschichte eines einfachen Mannes, der seine verantwortungsvolle Position als Fahrer ausnutzt, um seinem bitteren Drang nach Rache nachzugehen. Der Song ist exemplarisch für die zahlreichen Geschichten, Figuren und Themen auf unserem Album “Abschaum”.

Menschen, die von fatalen Entscheidungen eingeholt werden oder ungestraft davon kommen. Menschen, die sich vom Leben und ihren Mitmenschen verraten fühlen. Menschen, die von Monstern gequält und selbst zu Monstern werden.”