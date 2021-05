HELLOWEEN :: Neues Lyric Video “Fear Of The Fallen”

HELLOWEEN veröffentlichen ihre neue, zweite Singleauskopplung “Fear Of The Fallen” samt einem Lyric Video, produziert von Carlos und David von theeasyrabbit.com. Der Track ist ein schneller Melodic-Kracher in feinster Deris-Manier und hat jede Menge Anspruch im Anschlag: “Ich hatte so viel Spaß, nicht nur für meine Stimme zu schreiben, sondern auch für einen der größten Sänger, den es da draußen gibt. Ich habe immer ein breites Grinsen im Gesicht, wenn ich Michi meine Melodien singen höre”, so Deris und Kiske ergänzt: “Der ganze Prozess war, auch was den Geist angeht, einfach ideal. Wenn ich das Gefühl hatte, dass ein Part nicht so gut zu mir passt, habe ich Andi gefragt, ob er ihn singen will und umgekehrt war es genauso. Es gab keinerlei Konkurrenzkampf zwischen uns – was zählte, war was für den jeweiligen Song am besten ist. Ich bin dankbar (wieder) ein Teil dieser wunderbaren und ein bisschen verrückten Familie zu sein. Ich liebe sie alle.”

Es läuft ebenfalls der Vorverkauf zu dem selbstbetitelten Longplayer “Helloween”, das am 18. Juni über die Nuclear Blast Tonträger Produktions- und Vertriebs GmbH erscheinen wird.

Das Album erscheint als: 2CD – Digibook, 1CD – Jewelcase, 3LP – Hologram-Vinyl in Trifold, 2LP – Vinyl in Gatefold (Picture Vinyl + verschiedene Farben), 2LP/2CD – Earbook Edition, 2LP/2CD – Deluxe Boxset (black vinyl und splatter vinyl), Kassette, Digital

Vorbestellungen hier: https://nblast.de/HELLOWEEN-Helloween