HARPYIE :: Folk Metaller mit Crowdfunding für Jubiläumsalbums-Produktion

Die ostwestfälischen Folk-Metaller HARPYIE feiern in 2021 ihr 10-jähriges Jubiläum und planen dabei ein neues Doppel-Album nächstes Jahr herauszubringen. Dazu haben sie eine neue Crowdfunding-Kampagne gestartet, um das 6. Studioalbum mit Unterstützung der Fans realisieren zu können: https://www.startnext.com/harpyiealbum

Die Band: “Die Corona-Krise macht uns zu den Verlierern der 2. Reihe. Über Diese spricht aktuell noch niemand. Alle Einnahmequellen durch Touren, Festivals, Merchverkauf, etc. fallen für uns weg und wir sitzen auf dem Trockenen. Dies geht aktuell allen Musikschaffenden so. Uns geht es noch nicht schlecht, aber wir werden in einem halben Jahr, genau dann wenn es wichtig wird, nichts mehr haben. Und das macht uns Angst. Denn nächstes Jahr feiern wir unser 10-jähriges Jubiläum und haben neben einem Festival, natürlich auch ein neues Album geplant. Ein Doppelalbum! Nach bereits zwei mehr als erfolgreichen Crowdfunding-Kampagnen hier bei Startnext für ein Musikvideo und dem Album FREAKSHOW, soll es nun mit eurer Unterstützung an die Verwirklichung des sechsten Studioalbums gehen….”

