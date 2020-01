HARPYIE :: Covertrack zur Serie “The Witcher”

Die ostwestfälischen Folk-Metaller HARPYIE haben ein Cover zu “Toss a Coin To Your Witcher” aus der Netflix-Serie “The Witcher” veröffentlicht. Ab dem 24.1. wird es die Harpyie Version zudem auf allen Streaming-Portalen und im digitalen Handel erhältlich und hörbar sein. http://www.harpyien.de/

Die Band dazu:

“Die Netflix Serie “The Witcher” ist aktuell in aller Munde und gerade in der Mittelalter, Fantasy und Cosplay Szene erfreut sie sich großer Beliebtheit. Da wir Harpyien selber schon vorher große “Witcher”-Fans waren und viele Fans nach Veröffentlichung der Serie an uns herangetreten sind, haben wir uns entschlossen, das aktuell überall gefeierte Lied “Toss a Coin to your Witcher” zu covern, aufzunehmen und in einem Musikvideo zu veröffentlichen. Dies tun wir in Zusammenarbeit mit der fantastischen Annie Hurdy Gurdy die uns sowohl am Gesang als auch an der Drehleier unterstützt. Dies soll gleicherweise ein Geschenk an unsere Fans, die Witcher-Community und an uns selbst sein.”