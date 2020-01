HANGATYR :: Neuer Song zum neuen Album

Die Deutschen Black/Pagan/Heathen Metaller HANGATYR veröffentlichen am 2. März ihr neues, drittes Album mit dem Titel “Kalt”. Als Vorgeschmack auf das neue Werk hat die Band den Track “Blick aus Eis” bei YouTube veröffentlicht. https://www.facebook.com/derGehangene/

Mit “kalt” bieten HANGATYR gehaltvollen BLACK METAL. Von Dunkelheit und Spiritualität beseelte Kraftlieder, die so imposant aufsteigen, dass sich oftmals ein regelrechtes Triumphgefühl erhebt, welches am Ende an eisiger Einsamkeit verzweifeln möchte. (Markus Eck)