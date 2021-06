HALO’S EVE :: Vorabtrack aus neuer EP

Das Französische Darkwave Soloprojekt HALO’S EVE veröffentlicht am 18. Juni die erste EP “Pitch Black Heaven”. Daraus gibt es vorab den Track “A Greater Pride” zu hören. https://www.facebook.com/haloseveproject

Info: Nach mehr als zwanzig Jahren in verschiedenen Bands, die alle Musikgenres abdeckten, vom Black Metal von Artefact bis zum New Wave von Press Gang Metropol, beschloss Sébastien Bernard, sein Soloprojekt “Halo’s Eve” zu gründen, seine eigene Art, einen persönlicheren musikalischen Weg zu erkunden. Die Abgeschiedenheit des jüngsten Lockdowns war der Auslöser für dieses introspektive und kathartische Werk. Seine Erfahrung als Tontechniker und Produzent erlaubt es ihm, das gesamte Projekt zu leiten, vom Songwriting über die Performance bis hin zu Produktion und Mixing. Mit dem Wunsch, seine Musik mit einer starken visuellen Erfahrung zu verbinden, arbeitet er mit dem Regisseur Florent Guinle an dem Musikvideo zu “Pharos” zusammen, eine Zusammenarbeit, die sie in der Zukunft ausbauen wollen.