HAGALAS :: Neue Single der finnischen Melodeather

Das finnische Melodic-Death-Metal-Quintett HAGALAS aus Jyväskylä veröffentlicht am 4. April 2022 ihre zweite EP “As A Unit”. Zuvor haben sie die “Crimson Tide EP” (2018) und drei separate Singles veröffentlicht. http://www.hagalasofficial.com/

Info: Jetzt präsentieren sie die Single “Destination:Genocide” aus der kommenden EP. Der Titel des Tracks sagt schon ziemlich genau, worum es in dem Lied geht. Es geht um Menschen, die sich blind auf den dystopischen Totalitarismus verlassen und glauben, dass sie ein gutes Leben führen. Aber in Wirklichkeit werden sie von Tyrannen geführt. Und wir alle wissen, was das wahrscheinlichste Ergebnis einer solchen Situation ist.