HÄXKAPELL :: Neue Single vom kommenden Debüt

Die Schwedische Black Metal Band HÄXKAPELL veröffentlicht am 29. Oktober das Debütalbum “Eldhymner” via Nordvis. Nun wurde die zweite Single mit dem Titel “Tomhetens lågor” daraus veröffentlicht. www.facebook.com/haxkapell

Info: Im März 2016 hatte Oraklet sein Drei-Song-Demo “Om sanningen” fertiggestellt. Es fiel Nordvis auf – einem Label, das von Gleichgesinnten betrieben wird und ebenfalls im hohen Norden Schwedens ansässig ist. Seitdem befindet er sich in einem kontinuierlichen kreativen Prozess, der auf das hinarbeitet, was schließlich zu dem Album “Eldhymner” wurde. Mit Sessionmusikern an Schlagzeug und Geige beendete er die Aufnahmen im Frühjahr 2021.