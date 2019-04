HÄMATOM :: Neuer Song, neues Video “Wir sind keine Band”

Wie jeden 15. des Monats bis zum Release ihres neuen Albums “Maskenball”, haben HÄMATOM auch im April ein neues Video veröffentlicht. Letzten Monat war es ein Cover des Queen Klassikers “I want it all” feat. Hansi Kürsch, heute ist es der brandneue Song “Wir sind keine Band”, den HÄMATOM ihren treuen Fans widmen. “Maskenball” erscheint am 30. August 2019. Tickets für die Jubiläums Show am 31.08. im Amphitheater in Gelsenkirchen und alle weiteren Infos gibt es auf der Webseite von Hämatom unter www.haematom.de.