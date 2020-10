Die niederländischen Black Metaller GRAFJAMMER haben kürzlich ihr neues, drittes Album “De Zoute Kwel” angekündigt. Jetzt gibt es auch die erste Hörprobe aus dem Album in Form eines Clips zu “De Bijlman van Trecht”. “De Zoute Kwel” wird am 18.12.2020 via Folter Records veröffentlicht. https://www.facebook.com/grafjammer / https://www.facebook.com/Folter-Records-167406606752748/