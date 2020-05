Die deutschen Death Metaller GODSKILLhaben die Zeit während des Corona Lockdowns genutzt und mit “Becoming A God” einen Videoclip fertiggestellt, der nun Premiere feiert. Der Tracks selbst stammt vom noch aktuellen Album “II: The Gatherer Of Fear And Blood” welches Ende 2018 auf MDD erschienen ist. Gedreht wurde der Clip im R’n’P Wiesloch unter der Leitung von Wilson Contreras, welcher bereits beim Clip zum Song “Ungodly Is The Flesh” Regie geführt hat.

