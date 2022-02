GALVORNHATHOL :: Video zu “Eudaimonia”

Das Deutsche Blackgaze/Shoegaze/Ambient/Atmospheric Black Metal-Projekt GALVORNHATHOL hat das Video zum Track “Eudaimonia” geteilt. Enthalten ist der Song auf dem neuesten Album “II”. https://galvornhathol.bandcamp.com/

Info: GALVORNHATHOL ist ein Melodic-Metal-Projekt, das Elemente von Shoegaze, Ambient und leichten musikalischen Anklängen an Melodic Death und Black Metal kombiniert. Musikalisch und textlich eher schlicht, basieren die Songs auf Gedichten und Aphorismen über die ineinander verschlungenen Zusammenhänge von Spiritismus (ohne religiöse Interpretationen) und Natur. Der Name leitet sich von Tolkiens Sindarin-Schrift ab und kann wahrscheinlich „(dunkle/schwarze) Metallaxt“ bedeuten.

Mehr auf persönliches Wachstum ausgerichtet als sein hauptsächlich auf die Natur ausgerichteter Vorgänger, ist II eine ziemlich raue, aber optimistische Ode an das Leben und ihr innewohnendes Potenzial, mit der ewigen Quelle (ko-)existieren zu können. Gaia, Götter … wie auch immer man es nennen mag. II ist die Fortsetzung einer dreiteiligen Reise von unterhalb der Erde zu irgendetwas oberhalb der Exosphäre und wird die Zuhörer hoffentlich quer durch das Universum inspirieren.