Die norwegischen Doom Metaller FUNERAL werden ihr neuestes Album “Praesentialis in Aeternum” am 10. Dezember 2021 über Season of Mist veröffentlichen. Die Band veröffentlicht nun die erste Single “Ånd” mit Gastgesang von Lars Are Nedland (SOLEFALD/BORKNAGAR) sowie ein offizielles Musikvideo, das komplett von der Band produziert wurde. http://www.funeralband.no