FROSTTIDE :: Neues Single “We Will Be Gone”

Die finnischen Melodic Death/Folk Metaller FROSTTIDE haben ihre neueste Single, "We Will Be Gone", aus ihrem dritten und kommenden Album veröffentlicht, welches 2021 über Out Of Line Music erscheinen wird.

Juho Patinen, der Songwriter von FROSTTIDE, sagt über die neue Single:

“Das Lied ist inspiriert von aller Existenz und ihrer Bedeutung für ein Individuum, betrachtet aus einer eher objektiven Perspektive. Wie in größeren Maßstäben und über Zeiträume hinweg, verblasst die Wirkung des eigenen Lebens schließlich. Wenn man das begreift, wird einem klar, dass alles nur vorübergehend ist und dass daher alles, was zählt, gerade jetzt geschieht. Die Geschichten sind unterschiedlich, aber am Ende des Tages sind wir mit unseren Erinnerungen im Moment ganz allein, und wir können uns nur vorstellen, was als nächstes kommt, egal wie berechnend wir sind. Nur eines ist am Ende sicher. Denn wie bereits erwähnt, ist alles vorübergehend. Eines Tages wird alles weg sein, so wie es vorher nicht existierte. ‘We Will Be Gone’.”