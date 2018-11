FLAT EARTH :: Ex-HIM-Mitglieder mit dritter Single

Mit GIVEN TIME geben die Finnen um die beiden Ex-HIM-Mitglieder Linde Lindström (Gitarre) und Gas Lipstick (Drums) einen weiteren Vorgeschmack auf das am 09. November erscheinende Debütalbum NONE FOR ONE. Dabei nimmt diese Single einen besonderen Platz innerhalb der Band ein, wie Sänger Anthony erklärt:

“This one I wrote for Linde when one of his best friends passed away. We had just gotten to a good roll with the band, and then it happened in the very center of it all. It was heart wrenching to see his pain. A half a year later it was the last song I got to play to my father before he passed. I have a strange relationship with death. I don’t think I’ve figured it out, maybe no-one ever will, but for some reason this song made me feel better when confronting it.”

Das offizielle Musikvideo zu GIVEN TIME hat diese Botschaft und ein entsprechendes Gefühl perfekt in Szene gesetzt. Themen wie Distanz, Trauer und Melancholie werden transportiert indem der Fokus lediglich auf Anthony liegt, der die Zuschauer durch das Video und an abgelegene/menschenleere Orte begleitet. – Sehen könnt ihr das Video hier: