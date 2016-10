FILM “Dear God No!” (Grindhouse)

Originaltitel: Dear God No!



Herstellungsland: USA 2015

VÖ: 19.08.16



Wertung: Finger weg



Regie: James Bickert



Darsteller: Jett Bryant, Madeline Brumby, Paul McComiskey, Olivia LaCroix

FSK: ab 16



Studio: Castle View Film



Genre: Horror

Inhaltsangabe:

Die Motorrad-Gang Impalers hat sich durch drei Staaten gemordet, geplündert und vergewaltigt. Aber das endet in einem blutigen Massaker, als man auf die rivalisierende Gang der Satan’s Own trifft. Die überlebenden Gangmitglieder suchen Zuflucht in einer abgelegenen Hütte in den Bergen von Georgia. Was zuerst wie das leichte Opfer einer Home Invasion erscheint, wird zu einem Albtraum aus Verkommenheit und Gewalt, denn ein junges, unschuldiges Mädchen, das gefangen gehalten wird, hält den Schlüssel zu den dunklen Geheimnissen im Keller und der menschenfressenden Mordmaschine in den Wäldern um die Hütte in Händen.

Da fehlt doch was,…

James Bickert hat mit seinem Film “Dear No God!” ganz bewusst etwas über die Strenge geschlagen. Aber was wäre denn ein echter Grindhouse Movie, wenn es da nicht jede Menge Blut, Gewalt, Sex und Geschmacklosigkeiten gäbe. Der Film hat die FSK Hürde wie erwartet nicht nehmen können woraus man eine geschnittene Fassung erschaffen hat, die es tatsächlich ab 16 geschafft hat. Doch zu welchem Preis? Satte 10 Minuten fehlen. So fehlt zum Beispiel die komplette Einführungsszene bei der man sogar das Logo der Produktionsfirma entfernt hat. Auch an anderen Stellen hat man dem Film schlimmes angetan, sodass ich mir diese Version gar nicht lange angetan habe. Der hier eingebundene Trailer enthält Szenen, die ich in dem Film nie zu Gesicht bekommen habe,…

Über Geschmack lässt sich ja bekannter weise Streiten. So dann auch über die Intensität von optischer Gewalt in einem Film. Aber den Film derart verunstaltet zu gucken macht überhaupt keinen Sinn und ist reine Zeitverschwendung. Somit ist die oben angezogene Bewertung nur dieser Filmversion gewidmet, ein wirkliches Urteil konnte ich mir hier leider nicht bilden. (michi)