FILM “Das Ritual” (Horror Thriller)

Originaltitel: The believers



Herstellungsland: USA 1987



VÖ: 14.09.17

Wertung: Gut



Regie: John Schlesinger



Darsteller: Martin Sheen, Helen Shaver, Jimmy Smits



FSK: ab 16 Jahren

Verleih: OFDb Filmworks

Genre: Horror / Thriller

Inhaltsangabe

Der verwitwete Polizeipsychologe Cal Jamison zieht mit seinem kleinen Sohn Chris nach New York, wo er bei der Aufklärung mehrerer Ritualmorde helfen soll. Die Ermittlungen erstrecken sich in die Kreise eines Santería-Kultes, der hinter den Morden vermutet wird. Der rationale Cal, der Voodoo und ähnliche Praktiken als Hokuspokus abtut, muss jedoch sehr bald erfahren, dass die von dem Kult ausgehende Gefahr größer ist als gedacht. Er selber gerät zudem zusehends in das Visier der Sekte – und auch sein Sohn und seine neue Lebensgefährtin Jessica sind nicht mehr sicher…

Extras

Audiokommentar von Gerd Naumann & Bodo Traber (Redaktion Splatting Image)

Jessica’s Journey – Interview mit Hauptdarstellerin Helen Shaver [nur Blu-ray]

Straight From The Source – Interview mit Robert Stuart Nathan (a.k.a. Nicholas Conde), Autor der Romanvorlage [nur Blu-ray]

Santaria Stories – Interview mit Produzent Michael Childers [nur Blu-ray]

Kino-Trailer

Teaser-Trailer

TV-Spot

Bildergalerie

Neuauflage der Neuauflage

1988 indiziert, wurde der Film “The Believers” 2004 von dieser Sperre befreit. Doch erst 2013 ließ man den Film für eine erneute Veröffentlichung neu prüfen und konnte dabei eine FSK16 Einstufung erreichen. So ändern sich die Zeiten. Bereits im letzten Jahr wurde der Film als Mediabook in limitierter Auflage von OFDb Filmworks neu veröffentlicht, doch nicht jeder hat ein Exemplar bekommen oder wollte so tief in die Tasche greifen. Nun ist der Film als Neuauflage in einer normalen Hülle und somit auch normalen Preis erhältlich.

Der Film erzählt in typischem 80er Jahre Thriller Stil die Geschichte von Cal Jamison (Martn Sheen) und seinem Sohn, die in den Strudel einer okkulten Mordserie geraten. Wo heute ein Effekt Feuerwerk aus Action zu vermuten wäre, überzeugt der Film durch intensive Charakterbildungen und tiefgründig erzählte Handlungen. Vor allem Hauptdarsteller Martin Sheen überzeugt auf ganzer Linie. Besonders gelungen und ebenso schockierend wirken die rituellen Zeremonien, die ihre Wirkung auf den Zuschauer nicht verfehlen dürften. In Erinnerung bleibt die Szene mit den schlüpfenden Spinnen, die sicherlich bei einigen Zuschauern einen ordentlichen Schauer hinterlassen dürfte. Da wo heute überzogene Action und optisch zweifelhafte CGI Effekte zu vermuten wären, kann “Das Ritual” durch greifbaren handgemachten Horror und viel Spannung auftrumpfen.

Das Bild und der Ton sind auf der BluRay in einer super Qualität zu sehen. Ich bewundere immer wieder welch gestochen scharfe Bilder man durch die digitale Aufarbeitung aus diesen älteren Filmen herausholen kann. Auch die Extras können sich sehen lassen, vor allem die Interviews sind interessant und runden das Filmerlebnis zusätzlich ab.

Somit das perfekte Filmerlebnis für alle Freunde des guten Thriller Kinos. Mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht trotz, oder gerade wegen der fehlenden Effekthascherei. Tolle Veröffentlichung! (michi)