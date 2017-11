FILM “Agatha Christie Edition” (Krimi)

Originaltitel: Agatha Christie Edition



Herstellungsland: GB /USA



VÖ: 02.11.17

Wertung: Gut



Regie: Agatha (Buch) Christie, John Guillermin, Guy Hamilton, Sidney Lumet



Darsteller: Peter Ustinov, Albert Finney, Maggie Smith, Rock Hudson, Elizabeth Taylor



FSK: ab 12 Jahren



Verleih: STUDIOCANAL

Genre:Krimi

Agatha Christie Remastered

Der Kinostart des Remakes von „Mord im Orient-Express“ ist ein passender Zeitpunkt um in dessen Fahrtwind auch nochmal auf die guten alten Filme aufmerksam zu machen. Die “Agatha Christie Edition” von SUDIOCANAL enthält vier Filmklassiker aus der Feder der erfolgreichen Autorin. Die Filme sind erstmals digital Remastered und somit entsprechend gestochen scharf auf BluRay zu sehen! Die Auswahl der Filme ist sehr gut und auch die Darsteller Liste hat ruhmreiche Namen wie Elizabeth Taylor oder Peter Ustinov zu bieten. Über die Filme selber muss man an dieser Stelle wohl nicht weiter berichten. Die Fans dieser Filme werden sich aber sicherlich sehr darüber freuen, dass die Werke nun in einer bisher nicht dagewesenen Bild und Tonqualität zu genießen sind. Interessant wird der Wettlauf mit der neuen Verfilmung von „Mord im Orient-Express“, Original oder Remake; Albert Finney oder Kenneth Branagh; es wird spannend. Aber zurück zu der neuen Filmsammlung.

In der Edition enthalten sind folgende vier Filme:

DAS BÖSE UNTER DER SONNE

Broadway-Schönheit Arlena Marshall benimmt sich wie eine richtige Diva. Kein Wunder also, dass sie sich dadurch viele Feinde macht. So kommt es, wie es kommen muss: Mitten in ihrem Urlaub auf einer idyllischen griechischen Mittelmeerinsel wird Madame Marshall tot am Strand aufgefunden. Zum Glück ist Meisterdetektiv Hercule Poirot vor Ort und übernimmt sofort die Ermittlungen. Aufgrund der Vorgeschichte gestalten sich diese jedoch ziemlich schwierig, denn fast alle Gäste des Luxushotels hatten mit der Schauspielerin noch eine Rechnung offen. Es geht um Ehebruch, Eifersüchteleien, Profitinteresse oder blanken Hass. Aber scheinbar haben alle ein wasserdichtes Alibi…

MORD IM ORIENT EXPRESS

Es ist ein eisiger Wintertag, als der berühmte Orient Express seine Reise von Istanbul nach Wien antritt. Die Passagiere an Bord des Zuges stammen aus den höchsten Kreisen: adlige Herrschaften, ein amerikanischer Multimillionär, etliche Diplomaten und nicht zuletzt der belgische Meisterdetektiv Hercule Poirot. Als der Zug in Jugoslawien in einem Schneesturm stecken bleibt, richten sich alle auf eine lange Nacht ein. Am nächsten Morgen wird im Schlafwagen die Leiche des amerikanischen Millionärs gefunden – getötet durch zwölf Messerstiche. Hercule Poirot steht vor einem seiner schwierigsten Fälle und unterzieht alle Passagiere des Abteils einem Verhör. Eines steht fest: Der Mörder muss noch im Orient Express sein…

MORD IM SPIEGEL

Amateurdetektivin Miss Marple lebt im verschlafenen St. Mary Mead. Als jedoch ein Filmteam aus Hollywood in das Dorf einfällt, ist es vorbei mit der Ruhe: Die Dreharbeiten zu “Maria Stuart” wirbeln mächtig Staub auf: Jeden Tag gibt es neue Rivalitäten zwischen den beiden verfeindeten Filmdiven Marina Rudd und Lola Brewster. Bei einem Galaempfang geschieht dann schließlich sogar ein Mord. Das Opfer ist jedoch eine völlig Unbeteiligte. Scotland Yard Inspector Craddock ist ratlos. Zum Glück aber hat er eine äußerst scharfsinnige Tante: Miss Marple …

TOD AUF DEM NIL

Hercule Poirot will endlich einmal ausspannen und unternimmt eine Urlaubsreise auf dem Nil. An Bord des Luxusdampfers “Karnak” ist auch die amerikanische Millionenerbin Linnet Ridgeway, die sich auf Hochzeitsreise mit ihrem frisch vermählten Ehegatten Simon Doyle befindet. Doch die Flitterwochen werden durch das jähe Ableben der schönen Braut vorzeitig beendet. Da ein Meisterdetektiv immer im Einsatz ist, übernimmt Poirot natürlich den Fall. Mit seinem Freund Colonel Race beginnt er die Ermittlungen und sticht in ein Wespennest: Offenbar haben sehr viele Passagiere ein Motiv für einen Mord – aber keiner will es gewesen sein…

Folgende Extras sind mit dabei:

Making of “Mord im Orient-Express”

Interviews mit Darstellern, Produzenten und Mitwirkenden

Behind the Scenes

Fotogalerie