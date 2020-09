FEUERSCHWANZ :: Neues Musik Video zu “Im Bauch des Wals”

Die deutschen Mittelalter Rocker FEUERSCHWANZ haben das offizielle Musik Video zum Song “Im Bauch des Wals” veröffentlicht. Der Song stammt vom brandneuen Album “Das Elfte Gebot”, das am 26. Juni erschien und direkt auf Platz #3 der offiziellen deutschen Album Charts schoss, wo sich das Album ganze acht Wochen halten konnte. facebook.com/feuerschwanz/

Die Band kommentiert: “‘Im Bauch des Wals’ handelt von einem majestätiischen Meeresbewohner, der nicht den biblischen Jona verschlungen hat, sondern soviel von Menschen produziertes Plastik, dass er daran zugrunde geht und im Ozean versinkt. Das Schiff im Video, welches Hodi und Hauptmann auf ihrer Reise nach England entdeckten, ist im Jahr 2003 auf dem Weg von Cork (Irland) nach Lübeck vor Land‘s End auf Grund gelaufen – beladen mit 2200 Tonnen Plastikschreddermülll aus Autoteilen. Es liegt seitdem dort am Strand, ächzend und stöhnend beim Einschlag der meterhohen Wellen – fast wie gestrandeter sterbender Wal…

Wir haben versucht die unheimliche und irgendwie mystische Stimmung dieses Ortes für euch einzufangen. Ein Ort, an dem man sich fragt: Was für eine Welt werden wir unseren Nachfahren hinterlassen? Eines ganz sicher: Jede Menge Plastikmüll.”