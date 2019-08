EXIT TO EDEN :: Neues Video “Without That Pain”

In ihrem neuen Gothic Rock Video “Without That Pain” erzählen EXIT TO EDEN von dem Teufelskreis der Depression und erinnern, dass man die Hoffnung niemals aufgeben darf. Viele Menschen kennen diese Situation aus erster Hand: Depressionen, Panikattacken und Angsterkrankungen. Ein Teufelskreis, aus dem man sich nur schwer wieder befreien kann, wenn man einmal in diesen Strudel geraten ist. Diese Abwärtsspirale kennt Bernie Pfeiffer, Frontmann der Gothic Rocker EXIT TO EDEN nur allzu gut. In ihrem neuen Video “Without That Pain”, das zeitgleich am 09.08.2019 als Single über NRT-Records erscheinen wird, erzählt die Band eine Geschichte, die zeigen soll, dass auf jedes Dunkel auch wieder Licht folgen wird und man die Hoffnung niemals aufgeben darf. Ein Longplayer ist für dieses Jahr geplant. http://www.exittoeden.at