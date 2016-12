Das dritte EX DEO Album “The Immortal Wars” wird am 24. Februar bei Napalm Records erscheinen. “The Rise of Hannibal” ist der erste Track der Italieber um Maurizio Iacono (Sänger von Kataklysm).

EX DEO spread the word of Rome and state:

“People of Rome, there is a threat looming from Carthage, a force has awaken and we most stop The Rise of Hannibal, the soundtrack to ancient Rome is here, you have waited so long… Raise your Gladius in pride!”