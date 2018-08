EVANESCENCE :: Live-Album

Am 12. Oktober 2018 erscheint EVANESCENCE, “Synthesis Live”, über Eagle Vision auf DVD, Blu-ray, DVD+CD, Blu-Ray+CD und Digital Video. Das Konzert wurde im Spätherbst 2017 während der weltweit gefeierten Synthesis-Tour von Regisseur P.R. Brown und Produzent Craig Ziogas/CTGS Productions in 4K aufgenommen.

Auf der Setliste standen Songs aus der gesamten, bisher 20-jährigen Bandkarriere – neu umgesetzt mit einem kompletten Orchester vor einer satten, elektronischen Klanglandschaft. Live auf der Bühne ist Synthesis ein hochemotionales und atemberaubendes Event. Am Klavier sitzend eröffnet Sängerin Amy Lee den Auftritt mit einer einzelnen Note, die in eine instrumentale Ouvertüre übergeht und dann nahtlos an das furiose Never Go Back anschließt. Bring Me To Life, die Hymne, mit der 2003 viele Menschen zu Evanescence kamen, ist in dieser Version mit einem pumpenden, elektrischen Herzschlag und grandioser Orchesterbegleitung noch um ein vielfaches kraftvoller und emotionsgeladener. Songs wie My Immortal, Lithium und Lost in Paradise wiederum erinnern in dieser Fassung an berührende, zeitlose Filmszenen.

TRACKLISTING

1.Overture 2. Never Go Back 3. Lacrymosa 4. End of the Dream 5. My Heart is Broken 6. Lithium 7. Bring Me To Life 8. Unravelling (Interlude) 9. Imaginary 10. Secret Door 11. Hi-Lo 12. Lost in Paradise 13. Your Star 14. My Immortal 15. The In-between (Piano Solo) 16. Imperfection 17. Speak to Me 18. Good Enough 19. Swimming Home