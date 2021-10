ERNTE :: Black Metal Duo mit erstem Track vom Debüt

Das Black Metal Duo ERNTE hat angekündigt, sein Debütalbum mit dem Titel “Geist und Hexerei” am 3. Dezember über Vendetta Records zu veröffentlichen. Inspiriert von uralten Geistern sowie kalten und kargen Landschaften, bietet das kommende Album der Band acht Tracks von True Hellvetic Black Metal mit einer unbestreitbaren Vorliebe für nordische Melodien. Mit “Killing Phantasmagoria” haben ERNTE einen rohen und intensiven Einblick in das gegeben, was man von ihrem kommenden Debüt erwarten kann. https://www.facebook.com/ernteblackmetal/