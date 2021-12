Die Epic Pagan Metaller EREB ALTOR veröffentlichen die letzte Single aus ihrem kommenden Album “Vargtimman”, das am 14. Januar bei Hammerheart Records auf CD/2-CD/LP/Boxset/Digital erscheinen wird.

Info: This album must have made Quorthon smile, so check it if you like: Bathory’s epic years, Grand Magus, Primordial, Enslaved and Wardruna!