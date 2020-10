ELEINE :: Neuer Track “Ava Of Death”

Das dritte ELEINE Album “Dancing In Hell” erscheint am 27.11.2020 über Black Lodge als CD, LP, Kassette und Boxset, sowie digital. Die Symphonic-Metal-Band zeigt sich um einiges düsterer und heavier, behält aber ihren verführerischen Signatur-Sound immer im Auge. “Dancing In Hell” erzählt Geschichten über innere Dämonen, über Stärke und über Verlust, voller Kraft und Leidenschaft. Mit “Ava Of Death” gibt es einen weiteren neuen Song zu hören. www.facebook.com/eleineofficial

“Dancing In Hell” wird in zwei Artwork-Versionen erscheinen: Einmal vollfarbig und einmal in Schwarzweiß. Letztere Fassung hat sich die Band besonders als kleine Hommage an den klassischen Dark Metal vorgenommen. Das limitierte Boxset klotzt mit sämtlichen Albumformaten (also Vinyl, Kassette und CD), einer exklusiven “Dancing In Hell”-Flagge und einem ebenfalls nur hier erhältlichen Patch.