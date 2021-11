DPERD :: Neue Single aus kommendem Album

Die Dark Waver DPERD präsentieren ihr offizielles Video “No More No One” aus ihrem kommenden Album “Monsters”. “Monsters” wird am 10. Dezember 2021 im 3-Panel-Digipak-Format veröffentlicht und kann ab sofort vorbestellt werden unter: http://smarturl.it/DPERDVII

Das Video beschreibt perfekt die Melancholie und Isolation, die ihr neues Album “Monsters” charakterisieren, das siebte Kapitel in der zwanzigjährigen Karriere von DPERD, eine Kreatur, die einen internationaleren Sound präsentiert, während ihre gewohnte anspruchsvolle Magie unverändert bleibt.