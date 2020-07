DOOL + SECRETS OF THE MOON :: Neue Tourdaten für 2021

16 Shows in 6 Ländern, bei denen DOOL + SECRETS OF THE MOON begierig darauf sind, ihre aktuellen Alben zu präsentieren, die beide bei Prophecy Productions erschienen sind.

17/02/2021 Club From Hell, Erfurt, DE

18/02/2021 Cadillac Zentrum Für Jugendkultur, Oldenburg, DE

19/02/2021 Paradiso Amsterdam, Amsterdam, NL

20/02/2021 JunkYard, Dortmund, DE

21/02/2021 Kavka Zappa, Antwerpen, BE

22/02/2021 Mergener Hof, Trier, DE

23/02/2021 O’Sullivans Backstage By The Mill, Paris, FR

25/02/2021 Okkult Session, Madrid, ES

26/02/2021 Le Rex De Toulouse, Toulouse, FR

27/02/2021 Jas’Rod, Marseille, FR

01/03/2021 Backstage München, München, DE

02/03/2021 Viper Room Vienna, Vienna, AT

03/03/2021 Scala Ludwigsburg, Ludwigsburg, DE

04/03/2021 MS Connexion Complex, Mannheim, DE

05/03/2021 Hellraiser Leipzig, Leipzig, DE

06/03/2021 Nuke Club, Berlin, DE