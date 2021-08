DOLD VORDE ENS NAVN :: Neues Lyric-Video

Die norwegischen Black Metal Veteranen DOLD VORDE ENS NAVN (mit Mitgliedern von DØDHEIMSGARD, ULVER, SATYRICON, VED BUENS ENDE und STRID) veröffentlichen das Lyric-Video “Løgnenes abstinenser” als erste Single aus ihrem kommenden Debütalbum “Mørkere” (“Darker”), das am 12. November via Lupus Lounge in die Läden kommen soll. www.facebook.com/doldvorde

Pre-sale: http://lnk.spkr.media/dven-morkere

Der Titel des aufschlussreichen Lyric-Videos wird im Kommentar der Band unten übersetzt und erklärt. Der Clip ‘Løgnenes abstinenser’ ist ab sofort bei YouTube zu sehen.