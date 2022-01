DIVISION:DARK :: Neuer Song feat. Sebastian “Seeb” Levermann

Die Industrial Dark Metaller DIVISION:DARK haben einen brandneuen Song samt Video aus ihrem kommenden Debüt Album, “Prophecy”, vorgestellt. Die Platte erscheint am 11. Februar 2022 bei Drakkar Entertainment, und bringt direkt eine ganze Prime Liga an hochkarätigen Gast Musikern zusammen. www.divisiondark.com

Info: Nachdem der bislang anonyme Fünfer – aktuell nur bekannt als die Propheten Ezekiel, Abel, Judas, Aaron and Natanel – erst vor kurzem ihre erste Single “Stärker als Gott” sowie “Twisted Game” (feat. THE AGONIST Frontdame Vicky Psarakis) veröffentlichte, folgt nun der dritte Bote, welcher die Prophezeiung von DARK:DIVISION in die Welt hinaus tragen darf. Für den gleichnamigen Titel “Division:Dark” verpflichtete die Band niemand Geringeren als Sebastian “Seeb” Levermann. Der Orden Ogan Frontmann verrät über sein Gastspiel: “Die Zusammenarbeit mit dem Management von Division:Dark (Rockstar Publishing & Management) verlief absolut reibungslos. Der von Rico H und Tobias Gut produzierte Sound kommt richtig fett und es hat grossen Spass gemacht den Track einzusingen. Da Rico und ich alte Bekannte sind, hatte ich freie Hand für die Umsetzung, und so konnte sogar Orden Ogan Gitarrist Patrick Sperling ein fettes Solo für Division:Dark mit draufpacken. Danke an die Band und das ganze Team dahinter!”